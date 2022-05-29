"У тебя было 90 минут, а ты придумал такие гавняные вопросы?": Кроос показательно "опустил" журналиста после победы в ЛЧ
Немецкий полузащитник Реала Тони Кроос дал эффектное интервью после триумфа над Ливерпулем, где ясно дал понять, что и акулам пера стоит готовиться к разговору с футболистами.
Хавбек Реала Тони Кроос вступил в перепалку с журналистом после финального свистка матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов. Звезду "сливочных" разозлили провокационные и непродуманные вопросы представителя германской печати.
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Разговор выглядел следующим образом:
Журналист: Ливерпуль доминировал на протяжении всего матча, и совершенно не очевидно, что Реал был сильнее.
Кроос: То есть? А что очевидно?
Журналист: Что вы взяли Лигу чемпионов. Для вас стало сюпризом, что у Реала были такие проблемы?
Кроос: У тебя было 90 минут, а ты придумал такие гавняные вопросы? Это не какой-нибудь проходной матч, а финал Лиги чемпионов. Два отрицательных вопроса – можно сразу сказать, что ты немец.
После этого футболист Реала демонстративно отошел в сторону и отказался продолжить интервью.
Напомним, благодаря голу Винисиуса Реал минимально одолел Ливерпуль и стал 14-кратным обладателем Лиги чемпионов.
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