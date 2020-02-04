Не сложились отношения с Рианчо, хотя Ребров хотел его оставить, – отец Безуса объяснил причины ухода сына из Динамо

Анатолий Безус поделился подробностями ухода своего сына Романа из Динамо в январе 2015 года.

"Насколько понимаю, Ребров – такой человек, как я. Тренер дал Роману выбор: я хотел бы, чтобы ты остался, но тебе виднее, поэтому решение – за тобой.

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У сына не сложились отношения с Раулем Рианчо. Он только сейчас мне сказал, что начал понимать этот футбол. А тогда был категоричен: "В такой футбол я играть не хочу". Требовали схемы, требовали то, требовали это, а Роман по натуре – свободный художник. Хочет большей свободы на поле, а когда загоняют в рамки – ему тяжело.

Правда, теперь он уже готов к этому. Очень большой толчок дал ему тренер Сент-Трюйдена. Они остались друзьями, до сих пор звонят друг другу", – признался Анатолий Безус.

Напомним, Роман Безус покинул Динамо в январе 2015 года и подписал контракт с Днепром. Сейчас хавбек сборной Украины защищает цвета бельгийского Гента.

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