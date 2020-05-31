"У Супряги проблемы со спиной": Михайленко рассказал о кадровой ситуации в СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко с оптимизмом смотрит на лазарет своей команды.

"Надеемся, что к следующему матчу Супряга будет готов. Он имеет небольшие проблемы со спиной. В игре против Олимпика решили не рисковать его здоровьем. Ожидаем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам в общей группе.

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Цуриков, к сожалению, имеет небольшое повреждение. Рассчитываю на то, что он к следующему матчу восстановится. Отсутствие Когута связано с его состоянием. Он сравнительно недавно начал тренироваться, и тот же Вакулко и Ди Франко выглядят сейчас хорошо.

Цуриков сегодня тренировался в общей группе. Надеюсь, лазарет будет пустым в начале недели. Все ребята будут готовы: тот же Сваток, тот же Папа Гуйе. Сейчас поступают хорошие новости – лазарет пустеет", – цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 24-го тура СК Днепр-1 на своем поле без особых проблем победил Олимпик со счетом 3:1. Как следствие, команда закрепилась на первой строчке второй шестерки, набрав 31 балл.

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