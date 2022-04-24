"Практически все легионеры присоединятся к нам вовремя, только Желизко, прибудет позже, у них чемпионат заканчивается в 20 числах.

"Супряга стал более дерзким": тренер Сампдории сделал комплимент украинцу на фоне жалкой игровой практики

Пожалуй, все, кто имеют возможность играть заграницей, они будут находиться у нас. Это Таловеров, который очень хорошо сейчас проявляет себя за Славию, Желизко, Вьюнник, Кухаревич, Супряга. Есть кандидаты, за которыми следим, но пока не буду говорить фамилии – если хорошо себя проявят за клуб, все возможно.

Кухаревич сейчас набрал форму, в последних матчах уже играет, имеет игровую практику. У Супряги немного сложнее ситуация. Разговаривал с итальянцами – у него есть небольшие проблемы, но ничего, мы в него верим и рассчитываем.

Вьюник Богдан подписал контракт с Цюрихом. Очень хороший вариант, он пока не играл, но думаю, что когда наберет кондиции, обязательно будет играть. Самое главное, что он сейчас тренируется", – сказал Ротань в комментарии "Футбол NEWS".

Россия напала на Украину: среди экс-футболистов обнаружили коллаборанта, мужественный поступок тренера Мариуполя (LIVE)