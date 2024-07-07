Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе находится на Евро-2024 далеко не в идеальной физической форме.

Кроме последствий перелома носа и необходимости играть в защитной маске, на Мбаппе повлияли боль в спине и повреждение колена в товарищеском матче с Люксембургом в июне. Как информирует Le Parisien, это – одна из трёх причин, по которым форвард не может проявить себя в Германии на 100%.

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Второй причиной является конфликт между игроком и его бывшим клубом, ПСЖ. Килиан поругался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи – игрок не думал, что будет вынужден покидать клуб на столь негативной ноте.

Третья причина плохого выступления Килиана на чемпионате Европы - политическая. Сообщается, что Мбаппе отвлекает ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Ранее французский нападающий назвал это "национальной катастрофой".

Сборная Франции вышла в полуфинал Евро, в котором сыграет с Испанией. Этот матч состоится 9 июля.

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