Немецкий Нюрнберг – не единственный претендент на молодого форварда Артема Степанова в летнее межсезонье. Игроком также серьезно заинтересовался Лугано из Швейцарии.

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Клуб, который сейчас идет на 5-й позиции в чемпионате Швейцарии и борется за путевку в еврокубки, хочет усилиться перспективным нападающим Байера летом, сообщает Telegram-канал Legioners.Ua.

Напомним, что в текущем сезоне Степанов уже дебютировал за первую команду Байера. Также на его счету 21 гол и 3 ассиста в 28 матчах за молодежную команду "фармацевтов".

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