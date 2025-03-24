Футболист ПСВ подхватил активную форму туберкулеза, сообщил эйндховенский клуб в своих соцсетях. Информация о том, какой именно игрок заразился вирусом, не разглашается из-за законодательства о конфиденциальности.

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ПСВ заверяет, что в настоящее время используются стандартные протоколы. Сообщается, что на данный момент нет никаких признаков того, что люди, находившиеся в непосредственной близости от инфицированного игрока, были инфицированы.

"ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать частную жизнь игроков. Когда появятся соответствующие обновления, мы поделимся ими по нашим официальным каналам", – говорится в клубном заявлении.

Активный туберкулез – это форма, которой страдает инфицированный пациент, в отличие от так называемого "латентного туберкулеза", при котором пациент часто ничего не замечает.

Напомним, что матч ПСВ – Шахтёр (3:2) в Лиге чемпионов был сыгран 27 ноября. Теперь клуб интересуется вратарём "горняков" Дмитрием Ризныком.

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