"Не знаю, что там с ним произошло, только в прессе об этом читал. Конечно, неправильно, что он сел пьяным за руль. Я почти не употребляю, но если 50 грамм принял, не сажусь за руль или вызываю человека, который может меня отвезти.

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Слава парень неплохой, с ним можно общаться, но немного пижонистый. Когда попался полиции, мог согласиться, подписать протокол, заплатить штраф. Но непонятно, почему сопротивлялся...

Думаю, он правильно сделал, что решил не работать на телеканале Футбол. У него есть небольшое оправдание, что он уже не футболист имеет право выпивать, но не садиться за руль. Об этом нужно помнить, если есть мозги, потому что можно покалечить и себя, и других. Два игрока в Динамо были – Милевский и Алиев, которые тоже всю жизнь пили, а теперь в 35 лет хотят играть на высоком уровне", – цитирует Сабо Meta-ratings.com.ua.

Напомним, недавно Шевчука задержала патрульная полиция Киева по подозрению в вождении авто в нетрезвом состоянии. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы одеть наручники и посадить его в патрульное авто.

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