У Шевченко не было конкретных предложений от Милана, – Малдера

Помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины Андреа Мальдера, утверждает, что переход в Милан пока не рассматривается.

"Андрей и весь тренерский штаб сосредоточены только на одной цели – вывести Украину на Евро-2020. Все знают, что Шевченко играл за Милан, поэтому логично, что его связывают с работой там.

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Однако, насколько я знаю, конкретных предложений от Милана не было. Шевченко продолжает развиваться, и в будущем его путь с этой командой может пересечься. Но это не вариант в ближайшее время", – сказал Мальдера в комментарии lmilanista.it.

Добавим, что сборная Украины 11-го и 14-го октября проведет матчи отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии соответственно.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что Шевченко согласился возглавить Милан, если ему позволят привести свой тренерский штаб, который работает с ним в национальной команде.

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