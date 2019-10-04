toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЕВРОПЫ

У Шевченко не было конкретных предложений от Милана, – Малдера

15:40 36 Читати українською
У Шевченко не было конкретных предложений от Милана, – Малдера
Андрей Шевченко / фото: УАФ

Помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины Андреа Мальдера, утверждает, что переход в Милан пока не рассматривается.

"Андрей и весь тренерский штаб сосредоточены только на одной цели – вывести Украину на Евро-2020. Все знают, что Шевченко играл за Милан, поэтому логично, что его связывают с работой там.

Милан страдает от споров руководства клуба относительно будущего Джампаоло

Однако, насколько я знаю, конкретных предложений от Милана не было. Шевченко продолжает развиваться, и в будущем его путь с этой командой может пересечься. Но это не вариант в ближайшее время", – сказал Мальдера в комментарии lmilanista.it.

Добавим, что сборная Украины 11-го и 14-го октября проведет матчи отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии соответственно.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что Шевченко согласился возглавить Милан, если ему позволят привести свой тренерский штаб, который работает с ним в национальной команде.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты

blog_ava
Барселона нашла сенсационную замену Вальверде
11:15
954
Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан Украина Украина Италия Сборная Украины Андреа Малдера Андреа Малдера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
6
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук