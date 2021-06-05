"Мне понравилась игра. Особенно первый тайм. Контроль мяча был хороший, скорости были хорошие, были голевые моменты, прекрасный забитый мяч. Они вытянули с левой зоны защитника и получилось так, что наш свободный игрок забил мяч. Караваев сделал прекрасную передачу.

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Что касается состава. Тот же Степаненко, который вышел на замену. Для меня Степаненко, как для профессионального тренера, один из лучших опорных полузащитников в Европе. Он прекрасно страхует и справа, и слева.

У тренерского штаба будут проблемы, потому что появился Зинченко, Марлос есть Марлос. Никуда от этого мы не денемся - это футболист. И тот же Степаненко. Ну и защитная линия – Караваев и Миколенко – это динамовцы, ну и вратарь. Шевченко решил поставить защиту киевского Динамо. Во втором тайме создали очень много хороших моментов", – сказал Сабо в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в товарищеском матче с Северной Ирландией "сине-желтые" одержали минимальную победу – дебютный гол за сборную в первом тайме забил Александр Зубков.

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