"Всегда сложно – и в матчах до паузы, и после. Мы играли против очень сильной команды, но сыграли хорошо. Особенно хороши мы были на последних минутах второй половины.

Шахтер – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Днепряне создали нам трудности после гола Фернандо, у нас присутствовал страх. Мне не понравились первая половина второго тайма, мы играли с мячом не особенно смело. Шахтер потерял ритм и передвигал мяч неправильно. А во второй половине второго тайма уже создавали моменты и могли забить второй гол раньше. Могли забить и третий мяч.

В Шахтере много сильных игроков, но разных качества и возраста. Я верю в Коноплю, у него может быть хорошая карьера. Молодые игроки должны играть, чтобы стать более уверенными, в том числе приветствует. Они оба сыграли хорошо. Не будет ли недооценки Шерифа в матче Лиги чемпионов? Я не очень хорошо знаю эту команду, я думал о СК Днепр-1. Но сегодня начну думать о Шериф", – отметил Де Дзерби в комментарии УПЛ Online.

Напомним, Шахтер уверенно переиграл СК Днепр-1 (2:0) и поднялся на вторую строчку чемпионата Украины – "горняки" отстают от Динамо на 3 пункта.

Шахтер провел спокойную репетицию перед ЛЧ – "горняки" победили СК Днепр-1 и стали главным преследователем Динамо