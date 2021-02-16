Нападающий Зари Александр Гладкий не впадает в эйфорию после победного дубля в ворота Десны (2:1).

– Александр, теперь у вас в активе 90 мячей в Премьер-лиге и 9-е место в таблице лучших бомбардиров за всю историю. Когда можно рассчитывать на то, что вы забьете 100 мячей?

– Для меня самое главное – командный успех. Личные амбиции отходят на второй план. Заря должна финишировать на том месте, на которое мы все рассчитываем.

– А вот Евгений Селезнев точно знает, сколько он забил мячей в элитном дивизионе. Он хочет стать лучшим снайпером первенства Украины…

– Женя – мой кум. У него свои цели и задачи. У всех есть амбиции, поверьте.

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– В нынешнем чемпионате на вашем счету шесть забитых мячей. У вас неплохие шансы в споре бомбардиров. Согласны?

– В нынешнем чемпионате еще много играть. Все может быстро поменяться. После победы над Десной у меня и моих партнеров отличное настроение, так всегда бывает после побед. Всегда легче работается, с настроением. Важно и дальше трудиться, не покладая рук. Впереди у нас не менее важная встреча с Мариуполем, – рассказал Гладкий в комментарии Команда№1.

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