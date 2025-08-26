Экс-игрок сборной Украины, а ныне главный тренер Черноморца Александр Кучер поделился ожиданиями от стартовых поединков подопечных Реброва в квалификации к Мундиалю.

– Александр, какие ваши ожидания от стартовых матчей сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026?

– Однозначно, нас ждут непростые поединки. Сборная Франции в нашей группе фаворит номер один на первое место. Впрочем, у нас были победы над этим соперником, и если удастся сыграть дисциплинированно, с желанием и полной самоотдачей, все может получиться.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта

– Какой у вас есть позитив и негатив накануне этого турнира?

– Мы должны понимать, что уровень нашего чемпионата сильно упал и это, конечно же, влияет на уровень сборной, а многие футболисты, которые выступают за рубежом, не могут похвастаться стабильностью выступлений. У нашей национальной команды накануне старта в отборе ЧМ-2026 серьезные проблемы. Могу только пожелать, чтобы Сергей Ребров с честью вышел из этой ситуации.

– Вы видите новые фамилии для сборной Украины?

– В обнародованном списке есть два новичка. Тарас Михавко, несмотря на все проблемы Динамо, на мой взгляд, прогрессирует. Неплохо на старте сезона зарекомендовал себя и Олег Очеретько, которому доверяет наставник Шахтера Арда Туран. Но вообще тренерскому штабу в этом смысле виднее, они более тщательно изучают возможности того или иного футболиста.

– Каким будет ваш прогноз на итог выступлений сборной Украины в квалификации?

– По жизни я максималист, поэтому я всегда буду верить в лучшее. Как минимум на второе место в группе наша сборная вправе рассчитывать, – сказал Кучер для Sport.ua.

Напомним, 5 сентября сборная Украины проведет стартовый матч отбора к ЧМ-2026 против Франции, а 9 сентября "сине-желтые" сыграют с командой Азербайджана.

Серветт назначил жертву Фонсеке и имеет игрока-симпатика России, который был в Заре – последний шанс Шахтера на еврокубки