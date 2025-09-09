"У Руни очень сильная сперма": легенда МЮ вспомнил неловкое знакомство жены с ван Галом
Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился впечатлением об именитом тренере Луи ван Гале.
"Я любил Луи ван Гала, он был очень забавным. Когда он впервые встретил Колин (жену Руни, – прим.), у нас был ужин с участием всех игроков, их жен, девушек, тренерского штаба.
Ван Гал подошел к Колин, когда они впервые увиделись, и сказал: "Ваши дети очень похожи на отца". Она ответила: "Да". А он сказал: "У него очень сильная сперма". Это была их первая встреча!
Он был очень забавным человеком с хорошим характером. Он мне очень нравился как человек. Ван Гал был необычным и забавным, но как тренер он, наверное, научил меня больше, чем кто-либо другой", – цитирует The Sun Руни.
Стоит заметить, что Уэйн Руни играл под руководством Луи ван Гала два сезона (2014/15 и 2015/16) в Манчестер Юнайтед. С нидерландским наставником форвард выигрывал Кубок Англии.
