"Я любил Луи ван Гала, он был очень забавным. Когда он впервые встретил Колин (жену Руни, – прим.), у нас был ужин с участием всех игроков, их жен, девушек, тренерского штаба.

Ван Гал подошел к Колин, когда они впервые увиделись, и сказал: "Ваши дети очень похожи на отца". Она ответила: "Да". А он сказал: "У него очень сильная сперма". Это была их первая встреча!

Он был очень забавным человеком с хорошим характером. Он мне очень нравился как человек. Ван Гал был необычным и забавным, но как тренер он, наверное, научил меня больше, чем кто-либо другой", – цитирует The Sun Руни.

Стоит заметить, что Уэйн Руни играл под руководством Луи ван Гала два сезона (2014/15 и 2015/16) в Манчестер Юнайтед. С нидерландским наставником форвард выигрывал Кубок Англии.

