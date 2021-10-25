Криштиану Роналду не привык мириться с поражениями. Во время матча против Ливерпуля он слетел с катушек.

Манчестер Юнайтед провалил дерби с Ливерпулем. Уже в первом тайме "красные дьяволы" разгромно горели сопернику. Роналду не выдержал и после единоборства с Кёртисом Джонсом сорвался. Криштиану начал агрессивно копать мяч, а вместе с ним и хавбека Ливерпуля.

Роналду обратился к болельщикам после позора Манчестер Юнайтед в игре с Ливерпулем

Такое поведение португальца спровоцировало потасовку. Робертсон и ван Дейк вступились за своего партнера и наехали на Роналду, а на защиту Криша прибежал Фернандеш. В итоге CR7 отделался лишь желтой карточкой и продолжил матч.

Манчестер Юнайтед проиграл со счетом 0:5 и отдалился от лидеров АПЛ. Ливерпуль держится на втором месте – подопечные Клоппа еще не проигрывали в этом чемпионате.

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