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У Роналду и его семьи отсутствуют симптомы коронавируса, – министр здравоохранения Мадейры

12 марта 23:16 42 Читати українською
У Роналду и его семьи отсутствуют симптомы коронавируса, – министр здравоохранения Мадейры
Криштиану Роналду / Reuters

Фанаты Ювентуса и сборной Португалии могут спать спокойно – главная звезда команд Криштиану Роналду не имеет симптомов коронавируса.

"Роналду покинул Италию еще несколько дней назад. Его изоляция началась еще до прибытия на Мадейру. И спортсмен, и его семья не имеют симптомов коронавируса.

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Игрок посетил свою мать после инсульта, так как службы здравоохранения смогли гарантировать все условия безопасности как для него, так и для всего персонала, который с ним контактировал", – рассказал министр здравоохранения Мадейры Педро Рамош в комментарии Excelsior.

Напомним, что у одноклубника Роналду, Даниэле Ругани, обнаружили коронавирус. Добавим, что чемпионат Италии приостановлен из-за вспышки пандемии.

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Теги
коронавирус Ювентус Ювентус Италия Португалия Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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