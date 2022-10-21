Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом.

За этот поступок 37-летнего форварда отстранили от первой команды и не возьмут на матч против Челси. На сегодняшней тренировке португалец занимался отдельно.

"Я считаю, что в заявлении клуба все четко и понятно. Криштиану Роналду остается важным игроком в Манчестер Юнайтед.

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Я – главный тренер, отвечаю за культуру в команде. Именно я должен устанавливать стандарты и ценности, и должен контролировать их. В нашей команде есть определенные требования, которые необходимо соблюдать.

После матча с Райо Вальекано (летом Роналду покинул стадион до окончания товарищеского матча – прим. "Футбол 24") я сказал ему, что это неприемлемо. Это уже второй случай, потому есть последствия. Роналду будет не хватать нам завтра в игре с Челси.

Это потеря для команды, но важная вещь для должной дисциплины в команде. Сейчас всем нам нужно сосредоточиться на Челси, поскольку это важная игра.

У Роналду будет время подумать, как и у остальных футболистов. Еще в начале сезона я предупреждал, что за нарушение дисциплины и командных стандартов будут последствия. Вы живете вместе, играете вместе. Футбол – это командный вид спорта, и ты должен соблюдать определенные стандарты. Моя обязанность – контролировать это", – цитирует Тен Хага Manchester Evening News.

На вопрос журналиста, действительно ли Роналду отказался выходить на последние минуты игры с Тоттенхэмом, тренер ответил утвердительно.

Манчестер Юнайтед после провального старта в АПЛ набрал форму и сейчас занимает 5 место в чемпионате. Завтра, 22 октября, манкунианцы сыграют против Челси – непосредственного конкурента за топ-4. Поединок стартует в 19:30 по киевскому времени.

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