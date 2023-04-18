Лина Соулуку проработала гендиром Олимпиакоса с 2018 по 2022 год. "Она станет новым главным исполнительным директором и генеральным менеджером клуба", – говорится в официальном заявлении римского клуба.

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"Я хотела бы выразить благодарность семье Фридкиных за предоставленную мне возможность. Это большая честь принять такой вызов", – отметила Соулуку.

Лина пришла в Рому на место уволенного генерального директора Пьетро Берарди, который занимал эту должность с октября 2021 года.

Согласно Gazzetta dello Sport, решение владельца Ромы Дэна Фридкина произвести рокировку на посту генерального директора связано с разногласиями по поводу управления клубом и не имеет никакого отношения к последнему расследованию. В частности Берарди отвечал за проект нового стадиона, который должен быть построен в районе Пьетралат.

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