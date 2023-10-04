Рома на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с генеральным спонсором. Им стал фестиваль Riyadh Season, который ежегодно проходит зимой в Саудовской Аравии. Он включает в себя тысячи концертов, выставок, обедов и других уникальных развлекательных мероприятий, в которых участвуют крупнейшие бренды и частные лица.

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В результате этого соглашения Рома сыграет товарищеский матч в Эр-Рияде против местной команды. Согласно Якопо Алипранди, два года сотрудничества с саудовцами принесёт Роме 25 млн евро.

Первый фестиваль Riyadh Season состоялся в Эр-Рияде в октябре 2019 года. Тогда число его посетителей превысило 10 миллионов.

В конце прошлого сезона Рома расторгла контракт с Digitalbits. В новом сезоне "джаллоросси" выступали в футболках с надписью SPQR – аббревиатурой латинской фразы, означающей "Сенат и народ Рима". Её изображали на штандартах римских легионов.

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