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"У Ромы нет терпения и слишком короткая память", – экс-тренер Ромы Гарсия об увольнении Ди Франческо

00:02 6 Читати українською
"У Ромы нет терпения и слишком короткая память", – экс-тренер Ромы Гарсия об увольнении Ди Франческо
Руди Гарсия / соцсети

Главный тренер Марселя Руди Гарсия, который в свое время работал в Роме, жестко высказался в адрес руководства римлян после увольнения главного тренера Эусебио Ди Франческо.

"У некоторых очень короткая память, увольнять Ди Франческо просто стыдно.

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Если ему удалось вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов, значит, это хороший тренер. К сожалению, у Ромы не хватает терпения и слишком короткая память.

Эусебио, безусловно, достиг бы большего с Ромой, если бы ему дали больше времени", – цитирует Гарсию Football Italia.

Напомним, Эусебио Ди Франческо был уволен с поста главного тренера Ромы после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту (1:3).

Теги
Италия Рома Рома Руди Гарсия Руди Гарсия Эусебио ди Франческо
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