Женская сборная Ирана уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандала.

В рамках отбора на Кубок Азии среди женщин команда Иордании в серии пенальти уступила иранкам (0:0, пен. 2:4). Президент Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейн заподозрил соперника в нечестной игре, сообщает Daily Sabah.

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Функционер обратился в ФИФА с просьбой проверить пол голкипера Ирана. По его мнению, ворота Ирана защищал мужчина.

"С учетом доказательств, предоставленных JFA, и важности турнира, мы просим инициировать открытое расследование, которое проведет группа независимых медицинских экспертов.

Нужно выяснить, имеет ли право этот игрок и другие члены команды выступать, учитывая, что женская сборная Ирана имеет историю гендерных проблем и допинга", – говорится в письме аль-Хусейна.

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