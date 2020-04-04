"У президента Шахтера есть вкус на футболистов": Срна признался, что Модрич мог стать "горняком"

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал, что в свое время донецкий клуб хотел подписать Луку Модрича.

"У президента Шахтера есть вкус на футболистов, а спортивный директор понимает футбол, поэтому клуб всегда выбирает хороших игроков. Не помню уже год, но Ахметов отправлял официальное предложение по Эдуардо и Модричу – оба футболиста играли тогда за загребское Динамо.

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Лука размышлял над предложением, но перешел в Тоттенхэм. Тогда Шахтер еще не был тем клубом, что сегодня. Если бы тогда был сегодняшний Шахтер, то бы они сразу перешли", – сказал Срна в прямом эфире на официальной странице Шахтера в социальной сети Instagram.

Напомним, Модрич в июле 2008 года перешел из загребского Динамо в лондонский Тоттенхэм за 21 млн евро. В августе 2012 года он за 35 млн евро стал игроком мадридского Реала, в составе которого в 2018 году получил "Золотой мяч".

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