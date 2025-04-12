"Какая-то такая игра... Я ее расцениваю как серьезное событие для нас. Да, были разные таймы, все это понятно, но я хотел более глобально сказать – для нас это был тест, возможность получить информацию, и я вам скажу, что эта информация получена и она очень обнадеживающая.

Разгром за 20 минут в видеообзоре матча ЛНЗ – Шахтер – 1:4

Для того, чтобы мы имели хороший вид на протяжении каждой игры надо определенное время, но с Шахтером были на поле такие отрезки, что мы можем сказать, что это то, чего мы хотим достичь. К сожалению, это были только отрезки, а не было целостной картины.

Мы проиграли, мы недовольны – это, конечно, негатив, но мы получили информацию, которая ужасно важна. Она в дальнейшем нашем развитии сильно нам поможет. Она нам дает положительный импульс, потому что мы увидели свой потенциал. Он большой и мы сможем его еще развивать.

Меня поразило, что после матча наш президент зашел в раздевалку и сказал очень важные слова для нас всех. Они где-то в таком направлении, как я сейчас вам отвечаю. Я безумно благодарен нашему боссу. Сейчас мы настолько мотивированы, что в следующих играх мы будем намного сильнее", – сказал Григорчук в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 24-х туров ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет на десятой строчке, набрав 25 очков.

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