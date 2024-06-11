Нападающий сборной Молдовы Ион Николаеску заявил, что сделает всё возможное, чтобы расписаться в воротах сборной Украины в товарищеском матче.

"Будет трудный матч, но для меня это не имеет значения. Я доказал, что могу забить вне зависимости от силы соперника. В сборной Польши вратарь из Ювентуса, а защитники из АПЛ. Главное – чтобы были моменты. Я уже забил 15 голов за сборную, и счёт голам должен продолжаться.

"От состава кружится голова": тренер сборной Молдовы назвал сильнейшую линию сборной Украины

С новым тренером Херенвена я ещё не общался. Робин ван Перси будет впервые тренировать взрослую команду, он молодой тренер, который находится в начале своей карьеры. Он был игроком высочайшего класса, и я очень рад, что смогу чему-то у него научиться. Планирую пообщаться с ним в первый день, когда вернусь в клуб", – цитирует Николаеску MoldFootball.

Матч Молдова – Украина состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Польша обыграла Украину вторым составом – клоунада в обороне как подарок с неба, 3 потери из-за травм, гол "украинца"