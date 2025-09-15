– Олег, Первым делом не могу вас не спросить о потере очков Динамо и Шахтером?

– Сейчас все бурно обсуждают действия арбитров в поединках с участием динамовцев и "горняков". Что касается игры в Житомире, то арбитры VAR вместе с главным рефери приняли решение засчитать этот гол. Мне трудно дать однозначный ответ, правильно ли был засчитан гол Калюжного.

Что касается поединка Оболонь – Динамо, то, на мой взгляд, здесь судья должен был дать игроку хозяев завершить атаку, а уже потом наказывать или нет футболиста в бело-синей футболке. Итак, такой уровень арбитра, раз он не смог сориентироваться в достаточно простой ситуации. У Оболони потенциально отобрали два очка.

– Не раз уже было, что Динамо и Шахтер не выигрывают после матчей сборной. Ситуация не меняется.

– Это уже вопрос к наставникам. Ведь не все футболисты едут в сборные. Значит, нужно выпускать исполнителей, которые находятся в клубе. Сейчас чемпионат Украины не настолько силен в своем уровне, чтобы гранды переживали за результат, имея в составе по полтора-два равноценных состава, – заявил Олег Саленко в интервью Sport.ua.

Напомним, что после потери очков в игре с Оболонью (2:2) Динамо находится на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Ковалевский Колос добыл 13 очков, как и киевляне, но у подопечных Шовковского пока что лучшая разница голов после 5 туров.

