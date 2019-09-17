toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

"У них там "поляны", проститутки, кухня", – Петров рассказал, как мотивировали арбитров в Украине

22:20 60 Читати українською
"У них там "поляны", проститутки, кухня", – Петров рассказал, как мотивировали арбитров в Украине
Кирилл Петров / фото из соцсетей

Бывший защитник киевского Динамо Кирилл Петров в программе "Бомбардир" на YouTube рассказал о своем отношении к украинским арбитрамв.

"Много было ситуаций, когда судьи чьи-то деньги забирали. Мы тоже, когда играли с Шахтером, Срна и так, и так руками этот мяч отбивал. Ищенко был? (вспоминает арбитра матча. – прим.). Мы сидим в аэропорту, а я подхожу к нему и говорю: "Вы у моего ребенка молоко забрали, питание". Он отвечает: "Простите, простите".

"Шевченко сказал Хачериди, что он будет работать водителем", – Петров вспомнил разговор с наставником сборной Украины

А потом слухи доходят, что у них там "поляны", проститутки, кухня, все дела. Гуляют по две ночи. Я бы тоже арбитром был. Где судьи отдыхают? Как Рыбка говорит: "Приезжаю в Таиланд – там один судья. Приезжаю туда – там другой". А на каких машинах они ездят. Лучше, чем у футболистов. Все же знают, где они и как.

У нас были такие рефери, которые умели судить, когда им нужно. Фамилий не помню. Вакс, наверное. У нас много умели судить, но они должны были понимать, где больше перепадает", – сказал Петров.

Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва

blog_ava
Вернидуб: Я знаю, что Заря у меня за спиной месяца два-три искала нового тренера
09:13
719
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Арбитры Юрий Вакс Кирилл Петров Кирилл Петров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
18
мин
Шахтер
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук