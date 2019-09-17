"У них там "поляны", проститутки, кухня", – Петров рассказал, как мотивировали арбитров в Украине

Бывший защитник киевского Динамо Кирилл Петров в программе "Бомбардир" на YouTube рассказал о своем отношении к украинским арбитрамв.

"Много было ситуаций, когда судьи чьи-то деньги забирали. Мы тоже, когда играли с Шахтером, Срна и так, и так руками этот мяч отбивал. Ищенко был? (вспоминает арбитра матча. – прим.). Мы сидим в аэропорту, а я подхожу к нему и говорю: "Вы у моего ребенка молоко забрали, питание". Он отвечает: "Простите, простите".

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А потом слухи доходят, что у них там "поляны", проститутки, кухня, все дела. Гуляют по две ночи. Я бы тоже арбитром был. Где судьи отдыхают? Как Рыбка говорит: "Приезжаю в Таиланд – там один судья. Приезжаю туда – там другой". А на каких машинах они ездят. Лучше, чем у футболистов. Все же знают, где они и как.

У нас были такие рефери, которые умели судить, когда им нужно. Фамилий не помню. Вакс, наверное. У нас много умели судить, но они должны были понимать, где больше перепадает", – сказал Петров.

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