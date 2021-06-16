"Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки.

"Ярмоленко был лидером, но сейчас ситуация – крайне серьезная": сборную Украины предостерегают перед Северной Македонией

Конечно, в Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух. Я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они дерутся, поэтому матч будет очень сложным для нас", – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

К слову, матч с Северной Македонией запланирован на завтра, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. В третьем туре "сине-желтые" будут играть с Австрией, а в первом уступили Нидерландам (2:3).

"Нідерландам ми не програли": що трапилося із Зінченком і Маліновським, або Чому до Шеви немає питань (поки що)