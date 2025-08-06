"Единственная причина, из-за которой Зинченко до сих пор в клубе, – это его высокая зарплата. Да, мы видели, что Аякс интересовался им. Не буквально, но, думаю, у них кровь из глаз и носа потекла, когда они узнали, сколько он зарабатывает.

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Видимо, именно так сейчас реагирует большинство европейских клубов. Зарплаты в Премьер-лиге просто вышли на совсем другой уровень.

И это касается не только Арсенала – мы видим это везде. Вот почему так много игроков застревают, не имея возможности двигаться. Клубы за пределами Англии просто не могут предложить такие зарплаты", – цитирует Бэйли TBR Football.

Напомним, что соглашение Александра Зинченко с Арсеналом завершается летом 2026 года. За "канониров" украинец сыграл в 91 матче, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

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