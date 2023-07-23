"Пожалуй, всех интересует вопрос относительно новичков. Многие из них не нуждаются в представлении, это известные в нашем футболе люди. Я доволен, что мы их подписали, доволен их отношением.

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Многие пришли к нам в команду, имея определенные проблемы, но, надеемся, мы сможем их хорошо подготовить, и они будут приносить нам пользу. Имею в виду прежде Никиту Бурду, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко – это те игроки, которые где-то выпадали на время из-за травм, но, надеюсь, они нам. Верю в них, как и у всех других новичков.

Меня по результатам собрания порадовали наши молодые игроки, которые довольно хорошо себя проявили – они выдержали довольно тяжелую предсезонную подготовку на уровне со взрослыми игроками, которые уже не в первый раз ее проходят и не потерялись.

Где-то под конец сборов они немного подздулись, что сегодня нам вылилось в утренней игре под дождем – немного им сил не хватило. Но я доволен работой нашей молодежи. Восемь из 24 игроков, которые у нас сегодня есть в команде, имеют возраст от 17 до 21 года. Я считаю это хорошим показателем. Есть группа игроков, которых можно развивать, есть опытные игроки, которые могут передавать им свой опыт", – приводит слова Вишняка пресс-служба Колоса.

Напомним, Колосс стартует в УПЛ в пятницу, 28 июля. В матче первого тура подопечные Вишняка сойдутся с киевским клубом Оболонь.

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