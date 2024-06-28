"У них есть что-то особенное": Буффон рассказал о двух игроках, которые его больше всего удивили на Евро-2024
Джанлуиджи Буффон остался под впечатлением от игры сборной Испании против Италии на групповом этапе Евро.
"Для меня главными открытиями Евро-2024 на сегодняшний день стали Ламин Ямал и Нико Уильямс. Я слышал о них раньше, но никогда прежде не видел вживую. Понятно, что у них есть что-то особенное.
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Судя по тому, что я видел по телевидению, в сборной Германии есть таланты, которые дают надежду на будущее. У Португалии великолепная команда, а у Франции очень опытный тренер и отличные игроки.
Выступления сборной Италии на Евро? Парни с решимостью и мужеством преодолевали трудности. Мне очень понравилась работа нашего тренера. Должен сказать, что мы делаем все возможное, чтобы достичь своего пика", – цитирует Буффона Marca.
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