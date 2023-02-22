Однажды нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может стать профессиональным игроком в покер. Об этом утверждают три других профессиональных игрока в покер, с которыми связались журналисты RMC Sport.

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Один из них – Жюльен Ситбон – утверждает, что сейчас уровень Неймара явно ниже, чем у профессиональных игроков. "Но у него есть потенциал. У него менталитет азартного игрока, потому что он играл в футбол на самом высоком уровне", – отметил Ситбон.

Неймар участвовал в турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Лас-Вегасе, включая Мировую серию покера. Неймара спонсирует PokerStars, один из крупнейших сайтов онлайн-покера, и он обязан участвовать в определенных мероприятиях.

Общий доход Неймара от покерных турниров составляет около 32 тысяч долларов, и он занимает 64 715-е место в рейтинге Poker All Time Money List.

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