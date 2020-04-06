toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"У Неймара есть много отвлекающих факторов": мировая легенда посоветовал нападающему брать пример с Месси и Роналду

06:00 5 Читати українською
"У Неймара есть много отвлекающих факторов": мировая легенда посоветовал нападающему брать пример с Месси и Роналду
Месси, Роналду и Неймар / Goal.com

Знаменитый бразилец Зико считает, что его соотечественник Неймар не слишком профессионально относится к своим обязанностям.

"Мне очень нравится игра Неймара, он потрясающий игрок. Но он должен быть более профессиональным – таким, как Месси и Роналду. Они живут ради футбола.

Барселона дала обещание Неймару, чтобы отговорить форварда от перехода в лагерь принципиального оппонента

У Неймара слишком много факторов, которые отвлекают его от футбола. Недавно я поговорил с ним и попросил его быть более профессиональным. Ему уже 28 лет. Нынешний ПСЖ – хорошая команда, которая может выиграть Лигу чемпионов. Это во многом зависит от игры Неймара на дистанции, а не в одном конкретном матче", – рассказал Зико Gazzetta dello Sport.

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ третий сезон, но только в этом году парижане сумели выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Хачериди мог играть в любой команде мира": история падения бывшего динамовца, которому прочили большое будущее

blog_ava
Морозюк объяснил, почему Родригес не заиграл в Динамо
5 апреля
514
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия Франция Зико Зико Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
46
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук