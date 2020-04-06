"У Неймара есть много отвлекающих факторов": мировая легенда посоветовал нападающему брать пример с Месси и Роналду

Знаменитый бразилец Зико считает, что его соотечественник Неймар не слишком профессионально относится к своим обязанностям.

"Мне очень нравится игра Неймара, он потрясающий игрок. Но он должен быть более профессиональным – таким, как Месси и Роналду. Они живут ради футбола.

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У Неймара слишком много факторов, которые отвлекают его от футбола. Недавно я поговорил с ним и попросил его быть более профессиональным. Ему уже 28 лет. Нынешний ПСЖ – хорошая команда, которая может выиграть Лигу чемпионов. Это во многом зависит от игры Неймара на дистанции, а не в одном конкретном матче", – рассказал Зико Gazzetta dello Sport.

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ третий сезон, но только в этом году парижане сумели выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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