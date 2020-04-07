"У него всегда было так: или мастерства нет, либо футболисты плохие": Рыбалка уничтожил экс-тренера Динамо

Бывший полузащитник киевского Динамо Сергей Рыбалка рассказал о своих отношениях с белорусским экс-тренером "бело-синих" Александром Хацкевичем.

"Даже когда команда проигрывала, я никогда не слышал, чтобы Хацкевич сказал, что ошибся, что поставил неправильный состав или выбрал неправильную тактику. У него всегда было так – или мастерства нет, либо футболисты плохие. Хотя этих же игроков он набирал.

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Ему, наверное, надо было тренировать Манчестер Сити. Ведь получается, что все плохие, а он один хороший. Слышать такое футболистам... Тогда перестаешь верить в себя. Но когда я играл в дубле и Динамо-2, у меня были с Хацкевичем хорошие отношения. Мы могли пообщаться. Для меня он был авторитетом", – рассказал Рыбалка в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На правах аренды выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал полноценный контракт.

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