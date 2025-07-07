"Не совсем сложились отношения. После Кучука было непривычно работать под руководством Григорчука. У них немного разные взгляды на общение. Кучук не искал виноватых. Ты сам понимал, где ошиблись, а он рисовал общую картину. Прилюдно он не высказывался плохо ни о ком.

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У Григорчука был других подход. У него все по жесткому и конкретно, не стесняясь. Теории проходили хорошо и расслабиться он не давал. Если ты где-то виноват, то он не промолчит. Не знаю, как сейчас. Возможно, что-то изменилось. Тогда было так", – сказал Старгородский в интервью Украинскому футболу.

Артем Старгородский был игроком Черноморца в 2013 году, тогда защитник провел 8 матчей за клуб, результативными действиями не отличался. Сейчас Старгородский является главным тренером Колоса-2.

К слову, последним клубом Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ, который он возглавлял в прошлом сезоне. Под руководством наставника "фиолетовые" заняли 12-е место в украинской Премьер-лиге, после чего Григорчук был уволен.

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