"Думаю, мы хорошо сыграли, несмотря на качественный прессинг соперника. У нас были явные голевые моменты. После 0:1 мы правильно отреагировали и выиграли матч за счет нашего качества. Мы могли забить и больше, команда проделала хорошую работу. Самое главное – мы в следующем раунде.

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Месяц выдался очень сложным, с большим числом выездных игр. Команда проявила характер, мы заслужили свои победы. Мы во многих аспектах прибавляем и должны продолжать делать это от матча к матчу. Я доволен результатами и характером игроков. В сложные времена все на славу поработали в каждом аспекте. В целом мы играли хорошо.

Де Йонг – разносторонний футболист, которому по силам создавать для нас больше возможностей в атаке. Он был нам нужен. Он забивает, но также проделывает отличную работу в полузащите. С точки зрения физической готовности он в полном порядке. То, что он делает на первой минуте, он делает и на девяностой. У него сейчас выдающийся отрезок", – цитирует Кумана Marca.

К слову, Фрэнки забил победный гол в ворота Райо Вальекано. Всего в текущем сезоне 23-летний голландец сыграл за Барсу 27 поединков, отличился пятью мячами и четырьмя ассистами.

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