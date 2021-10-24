Форвард Атлетико Луис Суарес считает, что его соотечественник Лионель Месси должен получить награду от France Football в этом году.

"Я думаю, Лео заслужил "Золотой мяч", так как на личном уровне он провел прекрасный год, несмотря на то, что с Барселоной выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги, выиграл Кубок Америки, на котором тоже стал лучшим форвардом и ассистентом. Это только увеличивает его шансы.

Это'О не сомневается относительно обладателя "Золотого мяча-2021"

Месси заслужил эту награду, потому что столько выиграл как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень из года в год. Вручая "Золотой мяч", нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что это за игрок, что он делает ежегодно. Я думаю, у Лео нет конкурентов", – цитирует Суареса Olé .

По прогнозам букмекеров, именно нападающий ПСЖ Лионель Месси является главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в 2021-м. Результаты объявят 29 ноября.