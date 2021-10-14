Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о состоянии Серхио Рамоса, который все еще не дебютировал в составе парижского клуба.

"К сожалению, Рамос пока не тренируется в общей группе, но он близок к этому. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее. Мы довольны прогрессом в его восстановлении. Серхио – великий чемпион, никто не сомневается в его уровне и таланте. Сейчас у него не самый лучший период, но он сильный.

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Надеюсь, что он сможет вернуться в сборную Испании. Это вопрос к Луису Энрике. Нет сомнений, что Рамос в лучшей форме – один из лучших центральных защитников в мире", – отметил Почеттино в интервью Marca.

Напомним, Серхио Рамос перебрался в ПСЖ летом 2021, однако так и не дебютировал за парижский клуб из-за травмы.

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