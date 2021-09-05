"Почерк уже видно. Это та команда, которая выиграла чемпионат мира U-20. Он действует по этой схеме и хочет так играть дальше.

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Петраков – очень эмоциональный. Может резко сказать, но быстро остывает. Переживает ничьи и поражения против команд, которых мы можем побеждать.

Уверен, он будет на 200% отдаваться. Вы видели, как Сикан носился по полю, когда вышел. Я считаю, что это тренер-мотиватор. У него есть чуйка", – сказал Бондарь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Петракова был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины в середине августа. За это время специалист успел провести с "сине-желтыми" два матча отбора к чемпионату мира 2022 года со сборными Казахстана и Франции, в которых его подопечные дважды сыграли вничью (2:2 и 1:1 соответственно).

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