"Помню, как он еще играл за U-19. Я очень много общаюсь с тренерами сборных, и они всегда говорят, что этот игрок отдаст максимум на поле. Мы видим его желание, он даже играл левого защитника.

Шовковский прокомментировал победу над Рухом: "Это то отношение, которое должно быть у игроков, играющих за Динамо"

Я видел в U-19 его лидерские качества. Он действительно был лидером, даже левым защитником шел в атаку, он не боится никаких единоборств. Действительно этот футболист был очень важен для U-19, на Евро U-21, и я уверен, что у этого игрока, если он будет так прогрессировать, есть будущее в первой сборной", – сказал Ребров для УПЛ ТВ.

К слову, этом сезоне Тарас уже провел пять матчей за Динамо, отметившись двумя голами.

Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов