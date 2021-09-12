Президент Барселоны Жоан Лапорта отреагировал на интервью Хавьера Тебаса, в котором тот обвинил руководство каталонцев в уходе Лионеля Месси.

"Тебас говорит, что Месси не остался в Барселоне, но он – главное действующее лицо, из-за которого это произошло. Из-за его чрезмерной придирчивости и фэйр-плей, с которым он хочет выглядеть большим папистом, чем сам Папа.

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Барса не позволит Тебасу завладеть клубом, мы не будем следовать за личными проектами Хавьера, который хочет использовать интересы "блаугранас", чтобы заработать, заключая договор о телеправах на 50 лет.

Вместо того, чтобы искать гармонию и понимание, он всегда ищет конфликт. У него больная навязчивая идея навредить Барсе и ее ценностям. Но мы, каталонцы, уже знаем его. Я нашел нелепые заявления президента Ла Лиги", – цитирует Лапорту Sport.es.

Напомним, ранее Барселона главной причиной ухода Лионеля Месси называла невозможность зарегистрировать новый контракт аргентинца.

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