"Время покажет, потеряли ли мы 2 очка, или добыли одно. У нас впереди еще 8 финалов. Еще много команд должны сыграть с Динамо. Никто не ожидал, что здесь будет прогулка. Это два гранда, временная таблица и форма не играют роли. Это Классическое, в этот день ты должен быть лучшим. Мастерство Андриевского выровняло счет.

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Получился очень напряженный матч, большая цена ошибки. Во всех чемпионатах так, Арсенал также не смог выиграть (3:3 с Саутгемптоном, – прим.). Это, возможно, такой первый опыт, когда играешь за чемпионство – тогда возрастает ответственность, напряжение. Но это напряжение мы сами создали. Мы бьемся за то, что сделали в прошлом. Нет легких прогулок, надо биться. 1:1 – это на самом деле одно очко. Мы должны были закрывать матч при счете 1:0.

Нашим планом было не ждать ошибки, а спровоцировать ее. Хотели доминировать, играть больше на чужой половине поля. Возможно, состояние газона этого не позволило (игра состоялась на стадионе имени В. Лобановского, – прим.). Здесь плохое поле для комбинаций, это мешает и Динамо, и нам. Это надо улучшить, если хотим демонстрировать хороший футбол", – сказал Йовичевич в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, в 22-м туре Шахтер разошелся миром с Динамо (1:1) и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ (53 очка). Динамо (с 41 пунктом) идет четвертым.

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