"Эмоции переполняют! Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков. В последнее время было очень много критики, и она где-то была правильной: никто не хочет проигрывать, особенно с таким счетом, как Боруссии. Но мы полностью реабилитировались, я надеюсь. Многие говорили, что мы случайно выиграли, что все случайно, но я вас уверяю – не случайно. У нас определенная стратегия, мы знаем, куда идти и что делать. Ребята, футболисты, тренерский штаб доказали свою правоту и линию, которую они гнут. Да, сейчас сложное время, сегодня трудно каким-то образом анализировать ситуацию на сто процентов, предусматривать ее, потому что из-за пандемии все наши формулы полностью меняются. Но самое главное – счет на табло и игра, которую показала команда. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, эта игра ответила на вопрос тем многим, кто слишком сильно нас критиковал.

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Мог ли я предположить, что мы дважды проигрываем Боруссии, но победим Реал? Честно говоря, как я сказал до этого, сложно что-то предсказать. Действительно, ставка была на то, чтобы серьезно побороться с Боруссией, а все получилось наоборот – дважды победили Реал и сыграли вничью с Интером. У нас самая сложная группа за всю историю, сколько я в клубе, – более 17 лет я работаю, однако такой группы еще не было. Но чем сложнее, тем интереснее. Более того, перед игрой у меня не было особых опасений. Я не знаю, это к лучшему или к худшему, но факт остается фактом: я был очень спокоен. И даже в первом тайме и в середине второго тоже был спокоен. Но когда понимаешь, что победа где-то в руках, вот здесь начинаешь нервничать, здесь начинаются эмоции – каждая минута превращается в десять.

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Дентиньо, мне кажется, уникальный футболист, потому что его долгое время не бывает, но когда он появляется – а появляется в основном в критических моментах, – то решает те вопросы, которые нужно. Для меня он игрок матча. Просто творил чудеса. Футбол сложно предсказать и как-то объяснить, но он дает огромные эмоции. Игра наших ребят дала огромные эмоции. Я уверен, что победа придаст уверенности, но, опять же, нельзя слишком высоко прыгать, нужно адекватно оценивать ситуацию. Необходимо всегда проводить работу над ошибками и понимать свои сильные и слабые стороны. Естественно, и недооценкой тоже нельзя заниматься. Следует четко понимать путь, по которому мы идем, и с него не сходить, – тогда мы достигнем результата", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

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