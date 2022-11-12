"Холанд интересен каждому топ-клубу в мире, у нас с Манчестер Сити были лучшие шансы подписать его. По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности.

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, пропустящих чемпионат мира в Катаре

У нас игроки получают зарплату вовремя, к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков", – цитирует Хайнера SportBuzzer .

Летом английский гранд заплатил за Эрлинга 60 миллионов евро. Безудержный норвежец провел 17 матчей за Сити, в которых отличился 23 голами и 3 результативными передачами.