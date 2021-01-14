"Я слышал, что в Италии некоторые клубы заинтересованы в моей персоне. Я хотел бы четко дать понять, что в 31 год я ищу не контракт на большие деньги, а проект, который бы мне понравился. Если бы я был заинтересован в деньгах, то остался бы в Китае.

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У меня фантастические воспоминания о времени в Милане. 150 матчей, 63 гола, Скудетто и Суперкубок Италии. Возвращение в Милан – мечта, клуб всегда в моем сердце.

Согласился бы я быть заменой для Златана? Я бы сказал, что "да". В чем проблема? Просто если бы я пришел – не был бы подменой. Я бы играл! Несколько матчей хватило бы, чтобы убедить тренера. Давайте предположим, что мы с Ибрагимовичем играли бы вместе. У нас был бы замечательный дуэт", – цитирует Пато издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Пато защищал цвета Милана с 2008 по 2013 год. С августа 2020-го бразильский форвард находится без команды.

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