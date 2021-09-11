"У нас с братом теперь ничего общего": домашнее насилие поставило точку в отношениях звездных футболистов
Полузащитник Герты Кевин-Принс Боатенг осудил поведение своего родного брата Жерома
Бывший защитник Баварии недавно перебрался во французский Лион. Накануне Жерома признали виновным по делу о домашнем насилии.
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"Я и так давно дистанцировался от Жерома. Уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего", – цитирует Кевина-Принса Bild.
Напомним, Жером Боатенг был признан виновным в нападении на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры. Футболист избежал тюремного срока, но заплатит максимальный в таких случаях штраф в размере 1,8 млн евро.
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