Бывший защитник Баварии недавно перебрался во французский Лион. Накануне Жерома признали виновным по делу о домашнем насилии.

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"Я и так давно дистанцировался от Жерома. Уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего", – цитирует Кевина-Принса Bild.

Напомним, Жером Боатенг был признан виновным в нападении на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры. Футболист избежал тюремного срока, но заплатит максимальный в таких случаях штраф в размере 1,8 млн евро.

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