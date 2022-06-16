"Пока команда еще не собрана. Планируется сбор 25-26 июня. Есть футболисты, у которых контракты заканчиваются. Вопросов много, и в процессе их будем решать.

У шести-семи футболистов истекают контракты 30 июня, сейчас ведем переговоры. На сегодняшний день у нас на контракте остается 12 человек, если я не ошибаюсь. Ну а насчет остальных – в процессе работы будем принимать решение.

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Все прибудут в расположение команды и будем общаться. Желание сохранить футболистов есть, у них вроде бы тоже есть желание остаться в команде, ну а там осталось дело за малым. Из украинских игроков из нашей команды никто не выбыл.

Будут новички? Да, мы ведем переговоры. Но этот процесс многогранен, должен совпасть многие факторы – и желание футболиста, и возможности президента. Переговоры ведем, надеюсь, что, как и каждое межсезонье, мы сможем подписать новичков. Пусть их будет немного, но они будут качественными.

У Ингульца есть легионеры, и они, скорее всего, к нам не приедут, поэтому их позиции тоже хотим заменить украинскими футболистами. Легионеры находятся у себя в странах, четверо из них трудоустроены, в аренде, еще двое – без игровой практики. Мы сейчас не понимаем, какие УЕФА нам предоставит возможности. Читаем из прессы, что снова позволят приостанавливать контракты легионеров, только уже не на полгода, а на год.

Но если это будет официально, я думаю, что ни один легионер, не только в нашей команде, не приедет. Если официально будет возможность приостановить контакты.

Был задан вопрос президенту о финансировании. Он сказал: "Тылы надежные, все спокойно, работаем, не переживаем". Не знаю, как насчет повышения или понижения, я думаю, что мы сохраним свои зарплаты, и это уже будет для нас хорошим признаком", – цитирует Лавриненко FanDay.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона 2021/22 команда из Петрово заняла 14 место в УПЛ.

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