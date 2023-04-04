"Сначала хочу поблагодарить наши ВСУ, что имеем возможность готовиться к чемпионату. Что касается нашей подготовки, то все с нетерпением ждем матча с Кременем, ведь пауза в четыре месяца довольно длинная. Карпаты провели хорошие тренировочные сборы. Сначала готовились во Львове, а потом провели два подряд сборы на Закарпатье Как в Хусте, так и в Ужгороде имели хорошие условия, за это время провели немало добротных спаррингов, где тренерский состав дал возможность всем поиграть.

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Победа над Вересом (3:0) в товарищеском матче? Всегда хочется играть с сильными командами, где можно увидеть, на что способны. Фактически эта игра стала итогом всех тренировочных сборов. Ключевой целью этого матча стала благотворительность, а именно сбор средств для наших защитников, проходящих лечение и реабилитацию в Ровенском областном госпитале ветеранов войны. Болельщики Вереса и Карпат собрали 152 тысяч гривен для помощи защитникам Украины!

У нас одна задача – выход в УПЛ. Потому тренерский состав пытался усилить команду опытными игроками. Все ребята – Ильющенков, Саков, Горбунов, Кныш, Бобко и Хобленко без проблем влились в наш дружеский коллектив. По моему мнению, они помогут Карпатам", – рассказал игрок в интервью.

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