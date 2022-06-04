"Как болельщик Уэльса желаю, чтобы мы прошли, но очевидно, что будут смешаны эмоции из-за сочувствия к Украине. Однако я и другие люди в стране отложат наши эмоции в сторону, потому что это футбольный матч. Мы будем соревноваться в течение этих 90 минут.

Пейдж рассекретил отсутствие Бейла во время встречи со СМИ – капитан Уэльса готовится к Украине по особому плану

Это очень тяжело, когда вы сталкиваетесь с подобным (война в Украине, – прим.). Это вопрос человечности и по состоянию на сегодняшний день каждый чувствует что-то к Украине. Испытывают боль воюющей страны.

Я играл в Израиле несколько месяцев, был в эпицентре войны. Я знаю, что это такое, когда повсюду ракеты. Мы должны представлять себя как сборную Уэльса, противостоящую Украине. Да, мы переживаем за них за пределами поля и за их страну, но когда дело доходит до футбола, должны помнить, что это соревнование. В Уэльса никогда не будет лучшего шанса поехать на чемпионат мира, чем у нас есть сейчас", – сказал Эрншоу в комментарии ВВС.

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня. Начало встречи в 19:00.

"Моя семья не смогла посмотреть матч с Шотландией": Караваев – о злобе, взаимодействии с Ярмоленко и надежде на ВСУ