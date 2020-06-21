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"У нас нет права на ошибку": Попов предостерег Динамо от недооценки Колоса

12:38 - Читати українською
"У нас нет права на ошибку": Попов предостерег Динамо от недооценки Колоса
Денис Попов / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Денис Попов поделился ожиданиями от поединка 27-го тура УПЛ против Колоса.

 

"Подготовку к поединку с Колосом мы начали на следующий день после кубковой игры с Минаем. Ни одного выходного у нас не было, ведь сейчас мы проводим по два матча в неделю.

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На игру настраиваемся очень серьезно, ведь у нас нет права на ошибку. Во время командных сборов тренеры подробнее нам рассказали, как будет строиться подготовка к этому конкретному матчу.

С Колосом прежде всего нужно быть внимательными. Считаю, это интересный соперник, у них есть свой рисунок игры, поэтому они могут преподнести сюрприз. Поэтому должны быть готовы ко всему и добиваться положительного результата. Будем играть только на победу", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, после 26 туров Динамо занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ – киевляне набрали 52 пункта и на 3 очка опережают Десну и Зарю, которые занимают третье и четвертое места соответственно.

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