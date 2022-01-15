"Я всегда думаю о трансферах, это часть моей работы. Я всегда был поклонником зимних переходов, потому что это глоток свежего воздуха для команды.

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Но в январе все сложно и дорого. Мы не обязаны никого подписывать. Мы все обсудим. Решения должны быть разумными в экономическом плане, ведь у нас нет нефтяной скважины на Зебенерштрассе (там расположена база Баварии – прим.)", – заявил Нагельсманн.

К слову, зимой "ротен" еще никого не подписывали, а лишь продолжили сотрудничество с Кингсли Команом до 2027 года.

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