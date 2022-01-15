"У нас нет нефтяной скважины": Нагельсманн – о зимних трансферах Баварии
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн хотел бы усилить коллектив зимой.
"Я всегда думаю о трансферах, это часть моей работы. Я всегда был поклонником зимних переходов, потому что это глоток свежего воздуха для команды.
Бавария официально продлила контракт с Команом – француза сватали в Барселону и гранды АПЛ
Но в январе все сложно и дорого. Мы не обязаны никого подписывать. Мы все обсудим. Решения должны быть разумными в экономическом плане, ведь у нас нет нефтяной скважины на Зебенерштрассе (там расположена база Баварии – прим.)", – заявил Нагельсманн.
К слову, зимой "ротен" еще никого не подписывали, а лишь продолжили сотрудничество с Кингсли Команом до 2027 года.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій